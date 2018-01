SUMARIO TEMPOS NOVOS

TEMPOS Novos nº 247 (Decembro 2017)

No noso número de decembro profundamos nas repercusións que en nós ten a aplicación do artigo 155 da Constitución cunha completa análise colectiva asinada por unha ducia de mulleres e homes de diferentes ámbitos da política. Ademais, falamos co filósofo José Antonio Pérez Tapias, para moitos verso solto do comité federal do PSOE, e analizamos as sombras de varios galardoados co Nobel da Paz.

Reflexionamos sobre os vellos problemas e os novos tempos do feminismo e falamos sobre estas cuestións coa antropóloga e feminista Rita Laura Segato, pero tamén dedicamos varias páxinas á literatura infantil e xuvenil: un completo especial no que analizamos diferentes aspectos deste sector en Galicia.

Coma sempre, en Tempos hai arte, música, banda deseñada, series, videoxogos… e seccións feitas con moito agarimo. Este mes de decembro, ademais, cunha reportaxe sobre o Novo Cinema Galego e o filme «A estación violenta».