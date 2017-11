SUMARIO TEMPOS NOVOS

TEMPOS Novos nº 246 (novembro 2017)

No noso número de novembro seguimos co análise da realidade catalana e española, despois da aplicación do 155, da man de Manuel M. Barreiro, Justo Beramendi e Luís Álvarez Pousa, sen descoidar outras realidades, como a dos incendios en Galicia, a través do contraste entre as políticas que se desenvolven no noso país (de extinción) e Euskadi (de prevención) e a entrevista ao profesor da USC Edelmiro Lopez Iglesias, integrante da comisión que elaborou o informe sobre os lumes para a Asamblea da República portuguesa.

Falamos tamén en Tempos Novos das luces e sombras da economía alemá e dos cen anos da Revolución de Outubro; Pilar García Negro reflexiona con nós sobre idioma e política mentras que, noutras páxinas, Víctor Sampedro, María Yañéz e Fernando Blanco xogan ao noso Tres en Raia, nesta ocasión dedicado a liberdade de expresión nas Redes.

E, por suposto, non faltan neste Tempos Novos de novembro os contidos de Todo é Peixe e as sección de Cultura (pendentes, entre outras cousas, do MARCO de Vigo) e a literaria Protexta.