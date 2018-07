SUMARIO TEMPOS NOVOS

TEMPOS NOVOS nº 254 (Xullo 2018)

Informe DELIRIO XUDICIAL

TEMPOS NOVOS analiza neste número de xullo as zonas de sombra dos tribunais do Estado e a súa influencia no devir político, así como os delitos que, desde a perspectiva legal europea, supoñen unha vulneración do dereito á liberdade de expresión individual. Neste sentido, o informe que asina David Soto Díaz aborda tamén o papel que o Tribunal de Estrasburgo pode ter neste ámbito.

Septenio negro con sorpresas

O ensaísta e analista Justo Beramendi ofrécenos baixo este título a súa habitual crónica política, nesta ocasión centrada nos sete anos de Mariano Rajoy como presidente do Goberno, mentres que Manuel M. Barreiro analiza en Entre expedientes negros e uvas amargas as primarias/guerra interna do PP trala renuncia de Núñez Feijoo a postularse como candidato.

Entrevista

Este mes, o xornalista Luís Villamor fala para os lectores e TN co filósofo e xornalista Josep Ramoneda, quen , entre outras moitas cuestións, reflexiona sobre a influencia das novas tecnoloxías no xogo político.

Ademais, este mes a revista ofrece, como vén sendo habitual, as seccións ARGUMENTA (este mes adicada ao «Fútbol como espazo sagrado), CULTURA (con varios contidos, entre eles unha entrevista á directora de fotografía Lucía Catoira) e, porsuposto, PROTEXTA, cos libros do mes e unha entrevista á poeta Lupe Gómez. Iso sin esquecernos da música, cine, banda deseñada, teatro, series e cinema de MASA CRÍTICA ou as VIDAS WASSAP e o GABINETE DE CURIOSIDADES das poetas María Lado e Alba Cid, respectivamente, entre outros moitos contidos que cómpre ler neste primeiro mes do verán.