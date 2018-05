SUMARIO TEMPOS NOVOS

TEMPOS NOVOS nº 252 (Maio 2018)

Cincuenta anos despois da Primavera do 68 preguntámonos que foi daquel espírito revolucionario, tan mitificado por uns como minimizado por outros, a través dunha ampla análise que nos amosa as claves dese maio que, dalgún xeito, mudou o mundo. Achegámonos tamén á crónica internacional coa hipótese dunha nova «guerra fría» capitaneada polo presidente Trump e co relato das últimas semanas de Lula da Silva antes de entrar na cadea.

Non nos esquecemos da crónica política e cultural nin das entrevistas, este mes co xurista Javier Pérez Royo e o xornalista galego Fernando González «Gonzo», así como das páxinas dedicadas ao pensamento e a ciencia e dámonos unha volta polo Carballo Interplay, o exitoso festival de webseries e contidos dixitais que acaba de pechar a súa cuarta edición.

Pero maio é sen dúbida algunha o mes das nosas letras e do noso idioma. Por iso, neste número dedicámoslle, da man de importantes nomes da nosa cultura, un completo especial a María Victoria Moreno, autora homenaxeada no Día das Letras Galegas.