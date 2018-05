Pés de barro

O panorama non deixa lugar a dúbidas. No brutal salto que está a dar o Estado de Dereito cara ao Estado penal, reaparece o franquismo baixo todo tipo de roupaxes. Enmascaradores uns –moitas das togas e non poucos uniformes. Empoderados e militarizados os outros –españoleando nas feiras de abril ou desafiando con acenos fascistas aproveitando a máis violenta das marchas procesionais. Todo vale contra calquera signo de disidencia. Non só para descabezar e eliminar independentistas en Catalunya, cos axustes finos que a Fiscalía borda e o xuíz Llarena recrea nos seus alambicados autos. Tamén para poñer as liberdades de expresión, información, creación e manifestación aos pés dos cabalos.

E o máis grave aínda. Esa deriva autoritaria, da que se vangloria este goberno, ten a complicidade do rei, da cúpula do poder xudicial, dos banqueiros e grandes empresarios do Ibex, dos neofalanxistas de C’s, da xerontocracia do PSOE, e dun belixerante sistema mediático que a administra á carta. A raíz franquista e opusdeiana de moitos servidores públicos contribúe a facer o resto. Ás veces váiselles a man, e provocan poeiras que ese bloque compacto se ve forzado a sufocar, pero sen modificar o statu quo. A que asentou sobre o ceo de Catalunya e está a ser cada vez máis visible, e preocupante, alén dos Perineos e do Estreito. A dos pensionistas, para os que de súpeto sacaron diñeiro de onde non había. E nos últimos días, a que levantou a escandalosa sentenza que bonifica os violadores de La Manada.

Neste caso, para calmar o populacho, prometen un parcheo no Código Penal. Que medo! O do 2015 serviu para que os do bipartidismo estenderan o delito de terrorismo máis alá da ETA, que acaba de facerse un tardío haraquiri. Así é como unha pelexa de madrugada pode comportar ata 60 anos de cárcere para os mozos de Alsasua que están sendo xulgados como etarras. Teño para min que o que acaba escandalizando non é o código, e si a interpretación ideolóxica que dos feitos fagan determinados xuíces. Polo de pronto, é sospeitoso comprobar como a deriva antisocial e autoritaria dos partidos dese bloque compacto –os do artigo 135 e 155– non se viu na maior parte dos casos contrarrestada senón ratificada polos xuíces.

Llarena, que nunha cea de amigos afirmou que o mellor regalo de Deus é o de nacer español, é o síntoma dese proceder por antonomasia. Pero outros non o deixan tampouco mal. Velaí os que só viron abusos e non violación nos cachorros asilveirados, cun terceiro dos xuíces que os quixo absolver porque o que viu nunha intimidada rapaza de 18 anos non foi unha vítima senón unha adicta que gozou en manda do que describe –a perspectiva propia dun obseso– como un jolgorio.