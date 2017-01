As sete propostas de Donald Trump que explican a súa victoria

Consulta aquí o sumario do último número. Este mes publicamos unha interesante entrevista a Martin Baron, director de The Washington Post ,pronunciándose a prol do xornalismo de investigación, grazas ao cal foi posible que o Boston Globe, diario do que el era daquela o seu director, desafiara aos poderes establecidos poñendo ao descuberto o ocultamento de numerosos curas pederastas na arquidiócese de Boston, tal e como se reescribe no guión e nas imaxes da película «Spotlight», que vén de ser premiada co Óscar.

Por suposto, as nosas seccións fixas: as de Bieito Iglesias -Días soltos-, Antón Baamonde -O cfé na trincheira-,Iolanda Zúñiga -Vidas Whatsapp-, Daniel Álvarez -E digo eu…-, e Anxos Sumai -Felinas-. Co humor gráfico de Xaquín Marín, Nacho Hortas, Pepe Carreiro, Lola e Abraham Carreiro -Guau guau-. A entrega mensual de Xurxo Borrazás completa a entrega plural de textos de autor.

Moitos máis contidos no número de marzo de TEMPOS NOVOS. En quioscos e librarías.